Taliolümpiamängud Vikerraadios

Alates 10. veebruarist on "Vikerhommikutes" kell 8.10 otselülitus Pyeongchangi, kus on kohal reporter Karl Mihkel Eller, et tuua värsked olümpiauudised Vikerraadio kuulajateni.

Olümpialainel on ka Vikerraadio "Spordipühapäev" pühapäeviti kell 18.15 ja olümpiateemad on fookuses mõistagi kõikides spordiuudiste saadetes.

12. veebruaril algab rubriik taliolümpiaajaloo kurioosumitest.