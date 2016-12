Ringhäälingu 90. sünnipäeva puhul jõuavad eetrisse mitmed erilised saated

13. detsembril kell 21 kuuleb kõige vanemat arhiivis säilinud saadet sarjast "Rahva teenrid". Sarjale panid 4. aprillil 1998 aluse Neeme Brus ja Mart Ummelas ning nemad olid ka esimesed saatejuhid.



14. detsembril kell 21 jõuab uuesti eetrisse 23. augustil 1989. aastal toimunud Balti keti sündmusi kajastanud kolmetunnise otsesaate esimene osa. Saatejuhid olid toona Riina Eentalu ja Tiit Sinissaar, reporteritööd tegid Saaremaal Aare Laine, Rakveres Ott Kool, Raplas Ain Saarna, Türil Vello Lään, Tartus Meelis Pirn, Tallinnas Mati Kirotar, Erkki Berends ja Raul Mälk, välismaiste tele- ja raadiojaamade kajastustusi jälgis ja tegi saates ülevaate Harri Tiido.



15.detsembril kell 14 kordab Vikerraadio Valdo Pandi saadet, mis polnud kuni tänavuse aastani kunagi eetris kõlanud, ja mille lint 2015. aastal Kreutzwaldi tänava raadiomaja tühjaks kolimisel juhuslikult leiti. See sisaldab Valdo Pandi ja kahe ennast võimudele välja annud metsavenna Arnold ja Aksel Ojaste jutuajamist 1963. aastal. Saate toimetas Piret Kriivan.



16. detsembril kell 14 saab kuulda üht rohkem kui 130-st Loominguliste Liitude Kultuurinõukogu saatetunnist, mis läks eetrisse igal reedel ajavahemikus1988-1990 ja tavaliselt otsesaatena. Loomeliitude kultuurinõukogu liikmed, ajaloolaste toel, rääkisid neis saateis teemadel, millest muu ajakirjandus alles hakkas kirjutama: MRP salaprotokollid, eesti keele ja kultuuri eluõigus, migratsioonipump, sovietiseerimine, KGB tegevus Eestis, interrinde tegevus. 26. augusti 1988. aasta saates, mida kordame, räägivad Mikk Mikiver, Jaak Jõerüüt, Tõnis Avikson, Mihkel Tiks, sotsioloog Mall Laur ja saatejuht Ene Hion. Saade on tõenäoliselt kodune salvestus raadioeetrist.



17. detsembril kell 12 on saates "Kajalood" küsitletav rohkem kui 40 aastat Eesti Raadios saateid teinud ning kuulajaid oma kauni raadiohääle ja emakeele laitmatu kasutusega rõõmustanud Mari Tarand.

Kell 14 saab aga Vello Lääne abiga ülevaate uudistesaate arengust läbi üheksa aastakümne ja kuuleb hääli "Päevakaja" varamust.



Ringhäälingu sünnipäeval, 18.detsembril, kell 10.10 teeb Margit Kilumets intervjuu tänavuse Kuldmikrofoni laureaadiga.



Päeva nael on kell 12.05 eetrisse jõudev kultussaade "Soovid, soovid, soovid", mis tuleb pärast mitmekümne aastast vaheaega Tõnis Erilaiu juhtimisel üheks tunniks taas eetrisse

Saates loeb Erilaid ette ainult posti teel saabunud kirju, soove ja tervitusi, et tähistada ringhäälingu 90. sünnipäeva.

Kell 14 näitab valik arhiivist seda, kuidas on reportaažid laulupeorongkäigust, peotule süütamisest, peoliste üleslaulmisest, laulupeokontsertidest ülekandetehnika arengu ja mitme põlvkonna reporterite mõttelennuga ajas muutunud. Saate paneb kokku Kaja Kärner.

Kell 16.05 on eetris salvestus Ringhäälingu pidulikult aastapäevakontserdilt.



Arhiivisaated valis välja Kaja Kärner.



Sünnipäevanädalal jõuab argipäeviti kell 11.30 eetrisse uus kuuldemäng "Eradetektiiv ERF", mis on järg 1974. aasta loole. Aastakümneid tagasi kuulajaid köitnud eradetektiiv ERF ilmus arhiivipimedusest välja, sest tema abi on nüüdki hädasti vaja, kui Ringhäälingu direktor avastab ühel detsembrikuu päeval oma kabinetist kotitäie sularaha. Paanikasse sattunud direktor kutsub appi eradetektiivi, sest Ringhäälingu juubeli eel ei saa riskida mingi avaliku skandaaliga.