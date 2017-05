Ilukirjanduse ja kunstilise sõna austajatele mõeldes on ERRi Raadioteatril valminud oma äpp. Sellest saab kuulata Eesti näitlejaid nii kuuldemängudes kui ka proosat ja luulet esitamas.

Järjejutu valikust leiab midagi igale maitsele: kriminulle ja põnevuslugusid, klassikalist kirjandust, reisikirju, ulmet ning huumoritki. Samuti on mitmekülgne kuuldemängude ja luulekavade valik, milles on esindatud vanemad ja uuemad Eesti autorid, aga ka maailmakuulsad nimed. Lisaks sellele on kuulatav Raadioteatris valmiv lühivorm "Üks lugu", mis pakub pajatusi elust enesest, jutustajateks tuntud Eesti inimesed.

Raadioteatri rakendus on allalaaditav Google Play’st või App Store platvormilt.

89-aastane Raadioteater on ainulaade nähtus Eesti ja ka Baltimaade meediamaastikul, mille põhieesmärk on nüüdisaegse audioesteetikaga teoste loomine ERR-i raadioprogrammidele, Eesti näitlejate häälte salvestamine ning algupärase dramaturgia arendamine ja tutvustamine nii kodu- kui ka välismaal.

Lisaks äpis kuulatavatele saadetele valmivad Raadioteatris "Ööülikooli" loengud ja lastejutud.