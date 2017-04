Vikerraadio parimad saated on selgunud!

Parima saate karikat kätte saades tänas David Vseviov kõiki oma kuulajaid ning ütles, et tal on meeldiv teada, kui palju on saatel jälgijaid, sest salvestuse ajal näeb ta ainsana kuulamas helioperaator Maris Tombachit. Praegu kõneleb "Müstiline Venemaa" vene kinokunstist ja parasjagu on luubi all näitlejannad. David Vseviov lausus, et saates on suur roll nendel, kellest juttu on, praegu näiteks sümpaatsetel näitlejannadel. "Kuid mõistagi tuleb rääkida ka ebameeldivatest inimestest," lisas Vseviov. Saate fenomeniks peab David Vseviov veel seda, et inimestel on põnev kuulda nendest sageli uskumatutest lugudest, mis nõukogudemaa elu juurde kuulusid.

Head kuulajad, saatel on ka oma Facebooki lehekülg, kust leiab saadetes räägitu kohta lisamaterjali.

Teise koha pälvinud "Vikerhommiku" kuulaja Tiiu teatas Taavi Libe (pildil kõikide karikatega) kõne peale, et Taavi on ta lemmik ning kuulab igal hommikul alates kella seitsmest, meeldivad nii intervjuud kui ka muusika.





Kolmandale kohale jõudnud "Kuula rändajat" saate austaja kirjeldab: "Ma olen saate kuulaja pea algusest peale, mulle väga meeldivad reisisaated ja avastusretked ning Hendrik Relvet on põnev kuulata, ta on väga hea jutustaja mis tahes teemal. Kuulan kõiki tema saateid olenemata teemast või paigast, Siberist Tulemaani või Kanadast Austraalia ja Antarktikani. Poole tunni pärast algab uus saade, ma juba ootan!"







Sten Teppani poolt hääletanud kuulaja kiitis saatejuhti laia silmaringi ja hea keelekasutuse pärast ning tõi eraldi välja tema oskuse tekitada kuulajates tunne, et kuhugi pole kiiret. Sten Teppanil oli karikat vastu võttes eriti hea meel selle üle, et kuulajad hindavad tema joont käsitleda teemasid rahulikult. "Kui mu "Käbi ei kuku..." saate külalised stuudiosse jõuavad ja maha istuvad, siis ütlengi neile, et hakkame rahulikult pihta, meil ei ole kuhugi kiiret." Nii jõuab Sten Teppan survet avaldamata mõnigi kord tundlike teemadeni, jätmata tüütu tuhnija tunnet.





Kuulajate lemmiksaadete top 10 on järgmine:



1. Müstiline Venemaa

2. Vikerhommik

3. Kuula rändajat

4. Rahva teenrid

5. Mnemoturniir

6. Ööülikool

7. Aja jälg kivis

8. Eesti lugu

9. Huvitaja

10. Samost ja Rumm

Fotod: David Vseviov võidukarikaga, Taavi Libe kõikide karikatega enne väljakuulutamist (Helle Rudi), Hendrik Relve (erakogu) ja Sten Teppan.