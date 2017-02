Arengukoostöö nädal Vikerraadios

Vikerraadios keskendub 28. veebruarist 3. märtsini arengukoostöö projektidele - räägime, kuidas Eesti inimesed aitavad arenguriikides elujärge parandada. Saated on eetris kell 10.05 "Huvitaja" raames. Kuulajatele toimub arengukoostööteemaline raadiomäng, mille auhinnad on päris abisaavatest riikidest.

Teisipäeval on juttu naiste tervishoiust ja sünnitusabist Afganistanis, aga samuti sealsete naiste haridusest.

Kolmapäeval vaatleme olukorda Ghanas, tutvustame sotsiaalset ettevõtlust ja räägime Aafrika naiste imelise käsitöö ning sheavõi jõudmisest Eestisse.

Neljapäeval tutvustame MTÜ Mondo algatatud haridustegevusi Ida-Ukraina kriisipiirkonnas: käivitati mahukas inimõigustehariduse koolitusprogramm kriisipiirkonna koolidele ja õpetajatele.

Reedeses saates teeme juttu IT-arengu toetamisest Gruusias.



Saatejuhid on Krista Taim, Meelis Süld ja Juhan Kilumets.



Iga päev on saates ka küsimus arengukoostöö riigi kohta, vastuseid ootame huvitaja@err.ee aadressil ja auhinnad on samuti pärit riikidest ja kogukondadest, mida eestlased aitavad.