13. detsembril saab uuesti kuulata kõige vanemat arhiivis säilinud saadet sarjast "Rahva teenrid".

Sarjale panid 4. aprillil 1998 aluse Neeme Brus ja Mart Ummelas (pildil) ning nemad olid ka esimesed saatejuhid.

Saate mõte on olnud läbi kahe aastakümne see, et juhtivate meediakanalite ja päevalehtede juhid või arvamustoimetajad analüüsivad nädalasündmusi Eestis ja välismaal.

Hiljem juhtisid saadet Aarne Rannamäe ja Lauri Hussar, praegu teevad seda Mirko Ojakivi, Aivar Hundimägi ja Peeter Kaldre.