Sel nädalal räägime arenguriikidest või -piirkondadest, kus Eesti inimesed püüavad oma nõu ja jõuga elujärge pisitasa parandada.

Neljapäeval on saates külas Pavel Alonov, Tallinna Pae Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kes on käinud Ida-Ukraina kriisipiirkonnas õpetajaid koolitamas.

Lastekirjanduse hetkeseisust ja lastekirjanduse aastakoosolekust räägib Jaanika Palm.



Saatejuht on Krista Taim. Kuula 2. märtsil kell 10.05.